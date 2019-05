Tartu saadab juubelilaulupeole üle saja muusikakollektiivi

«Valikkoorides osalemine oli vabatahtlik ning see kohustab koore ära õppima lisarepertuaari. Tartu linna 93 koorist osaleb valikkoorides 29, seega pea üks kolmandik,» ütles juubelipeo Tartu linna kuraator Riho Leppoja. Täiskasvanute kooride kõrval on Tartust ka kolm valiklastekoori.

Eelproove koos ülevaatustega oli Tartu linnas kokku 69, sealhulgas 26 tantsupeo ja 43 laulupeo proovi. Proovid (v.a mudilaskoorid) toimusid koos Tartu maakonnaga. Rahvamuusikapeo proovid, neid oli kaks, olid Ülenurme muusikakoolis ja nendest võtsid osa kõik Lõuna-Eesti kollektiivid.

Leppoja võttis kokku, et enne viimast ülevaatust kandideeris laulupeole 102 kollektiivi. Paraku üks koolikoor peole ei pääsenud. Paar kollektiivi – üks meeskoor ja üks sümfooniaorkester – otsustas enne ülevaatusi loobuda. Iselugu on tantsupeolistega.

Laulupeol osaleb Tartust kuus puhkpilliorkestrit, kaks sümfooniaorkestrit, 15 mudilas-, 11 poiste-, 13 laste-, 14 nais-, viis mees- ja 35 segakoori.

Rahvamuusikapeole kandideeris kuus kollektiivi, peole pääses neist neli.

Peoliste arv selgub

Kokku pääses Tartust laulu- ja tantsupeole «Minu arm» 187 kollektiivi. Peoliste täpne arv veel selgub, sest kuigi Lepp­oja andmeil on registri järgi peole lubatud lauljate-tantsijate-mängijate arv 5563, väheneb üldarv veel n-ö taandamise tulemusel, sest osa inimesi on kirjas mitmes kollektiivis.

Tartumaa kuraator Astrid Hallik ütles, et maakonnast sätib end peole umbes 1500 osalejat, kuid nendegi puhul täpsustamine alles käib. Tartumaalt läheb peole 69 kollektiivi, nende hulgas üks rahvamuusikakollektiiv ja 22 rahvatantsurühma.

Laulupeol osalevaid kollektiive on 46. Orkestreid on kolm, üks rivitrummarite rühm, kümme laste-, kuus poiste-, kaheksa sega-, kaks mees-, seitse nais- ja üheksa mudilaskoori. Valikkoore on kokku 12.

Laulupidu on küll rahvapidu, aga kontsert ka kunstilises mõttes, ei saa loota, et tuleme lihtsalt kokku ja laulame natuke, ütles Riho Leppoja.

Leppoja sõnul võib rahul olla. «Tulemused on nii head, et imelik öelda,» sõnas ta. «Kollektiive, kes laulupeole ei pääsenud, on nii vähe, et võib lugeda ühe käe sõrmel ja sõrmi jääb üle. Üldmulje on väga hea, ise olen kuraatori rollis ja ühe koori juht, nägin pea kogu pilti. Hinded olid positiivsed ja Tartu koorid on tublid. Kooridest mitu sai maksimumhinde.»

Kurtmist, et repertuaar on raske, oli talvel palju, aga Leppoja leidis, et selles pole midagi imelikku. «Selle raskusega on nii, et kui üle viie aasta on pidu, siis on päris loogiline, et tuleb ka raskusi ületada,» rääkis ta. «Lõpuks said kõik kooriliigid oma kohustuslike lugudega hakkama. Peabki võib-olla natuke raske olema, et tuleks ilus kontsert. Laulupidu on küll rahvapidu, aga kontsert ka kunstilises mõttes, ei saa loota, et tuleme lihtsalt kokku ja laulame natuke.»

Koorilaul tunniplaanis

Astrid Hallik koputas koolijuhtidele südamele, et raskusi süvendab see, kui koorilaulutundi ei ole pandud tunniplaani ja see on jäetud ringitunniks. «On selge vahe, kellel koorilaul on tunniplaanis ja kes teevad seda võistluses teiste ringidega. Lapsed, kes on musikaalsed, on ju tihti head sportlased ja käivad ka muusikakoolis. See on koolikollektiivide peamine küsimus nii rahvatantsu kui ka koorilaulu puhul,» ütles Hallik.

Korraldusliku poole pealt järgneb nüüd kollektiivide Tallinna majutusega tegelemine ja majadesse jaotamine. Tartu linnale on eraldatud kaheksa koolimaja, maakonnale kolm.