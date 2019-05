Tartu ülikooli vilistlased tarvitasid päevaks neile antud võimu väärikalt

Rektor avaldas heameelt, et on vähemalt üks asi, mis mitme põlvkonna vilistlasi ühendab – alma mater. Rektori sõnul on sammaste vahelt välja astunud vilistlastest saanud Tartu ülikooli saadikud Eestis ja Eesti eestkõnelejad laias maailmas.

«Teie tegemised ja saavutused on eeskujuks meie praegustele ja kindlasti ka tulevastele üliõpilastele,» ütles ta. «Mul on heameel öelda, et rahvusülikooli üle saja tuhande vilistlase hulgast on teie esindus siin killuke, aga väga tähtis osa. Olen üsna kindel, et teil tekib täna ohtralt võimalusi vanu sõprussidemeid uuendada ja teisalt sõlmida uusi hiljem lõpetanutega.»