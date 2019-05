Margus Lember: mida arvaks legendaarne arstiteadlane praegusest ajast?

Oma elulooraamatus pööras ta suurt tähelepanu nõukogude aja taagale ning sellele, kuidas see mõjutas inimesi ning ühiskonda käituma, kuid tänapäeval asju enam nõukogude aja süüks ajada ei õnnestu. Omakasu, võimuiha, rumalus, lugupidamatus teiste vastu, katsed demokraatiast kõrvale hiilida – need on äratuntavad nii ühiskonnas tervikuna kui ka väiksemates kooslustes.

Kaljo Villako on kirjutanud, et ajalugu ja kirjandust tundes on selge, et inimese põhiolemus on läbi sajandite püsinud ühesugune. Ent haritus ja kultuur on need, mis seavad inimesi teatud reeglitest kinni pidama ning mille tulemusena on kõigi elu parem.