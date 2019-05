Galerii: muuseumiöö meelitas hilisõhtul ERMi rahvast täis

Lisaks neile eksponaatidele, mida on võimalik ERMis igapäevaselt näha, said muuseumiöö raames ERMi külastajad näha ka moešõud, Shate tantsukooli kasvandike esinemist. Eesti floristide näitust, meisterdada hennasid ning vaadata, kuidas käib tätoveeringute tegemine.

Tätoveerimiskunsti näitasid Backbone Tattoo salongi kunstnikud Edmar Sulaoja ja Andres Rauba. Neist viimane oli sel korral modelliks. Sadade muuseumikülastajate silme all tätoveeris Sulaoja oma kolleegi sääremarjale üht pilti.

Näiliselt rahulik Rauba sõnas, et tätoveeringu tegemine pole kunagi kuigi mugav protseduur. «See praegune tegemine väga valus pole, aga põlveõndlasse tätoveeringu tegemine oli üsna ebameeldiv,» lisas Rauba.

Rahvusvaheline muuseumipäev

Rahvusvahelist muuseumipäeva on korraldatud alates 1977. aastast 18. mail või selle kuupäeva lähistel. Korraldajaks on suurim ülemaailmne muuseumivaldkonda ühendav organisatsioon Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu ICOM. Igal aastal on valitud teema, millele maailma muuseumide tähelepanu suunatakse. 2019. aastal kannab rahvusvaheline muuseumipäev pealkirja «Muuseumid kui kultuurikeskused: traditsioonide tulevik».

Tänavu on samal päeval ka üle-eestiline Muuseumiöö, järjekorras juba üheteistkümnes. Rohkem kui 210 paika avasid oma uksed viieks tunniks ja täiesti tasuta. Sel korral kandis Muuseumiöö pealkirja «Öös on mustreid».

Muuseumiööd korraldavad igal aastal koos Eesti muuseumid ja Eesti Muuseumiühing ning ICOM Eesti.

Allikas: Kultuuriministeerium