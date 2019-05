Juhan Peegel: kui muud midagi ei aita, siis kõnele tõtt

Eesti Akadeemilise Ajakirjanduse Seltsi korraldatud aruteluringi juhtis Marju Lauristin, küsides, kuhu on jõudnud ja kuhu läheb Eesti ajakirjandus? Milline on vabaduse ja vastutuse tasakaal ning milline võiks olla eestikeelse meediaruumi tulevik?

Küsiti, mida õpetaks Juhan Peegel meile nüüd ning mille eest ajakirjanikud ühiskonnas praegu peaksid vastutama või mis on üldse ajakirjanduse roll. Ja kui vabad on ajakirjanikud?

Kokkutulnud leidsid, et needsamad põhimõtted, mida Juhan Peegel õpetas ja mis said ka Academia Journalistica aukoodeksisse kirja, mida iga Peegli-aja tudeng oma allkirjaga kinnitas, on väga nõutud nüüdki. Rääkida tõtt, suhtuda lugupidavalt oma intervjueeritavasse, väärtustada inimeste elutööd, kirjutada kvaliteetselt ja süvenenult, mitte takerdudes mugavusteemadesse, armastada eesti keelt, võidelda valejälgedele juhatavate pealkirjadega ning seletada Eestile Eestit. Ajakirjandus on kultuuri osa ning just kultuur on ühiskonna selgroog.