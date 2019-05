Kolm metallikunstnikku avasid Karlova päevade ajal ehtestuudio

Uute tegemise kõrval pakuvad nad võimalust parandada vanu hinnalisi ehteid. Suurema tellimusena on praegu käsil laulupeo koori- ja tantsujuhtide märgid. Niinemägi rääkis, et nende tegemisel on kasutatud roostevaba terast, laserlõikust ja siiditrükki.

Nad on metallikunsti õppinud Eesti kunstiakadeemias ehtekunsti kateedris, Tuberg ja Niinemägi on koguni kursuseõed. «Elu kujunes selliseks, et me kolisime kõik enamvähem samal ajal Tartusse,» ütles Niinemägi.