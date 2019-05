Kanada kirjanik Kim Thúy kohtub tartlastega

Kohtumist korraldava TÜ anglistika osakonna inglise keele ja kanada kirjanduse assistendi Eva Reinu teatel on Kim Thúy 1968. aastal Vietnamis sündinud ja 1978. aastal oma elu Kanadas sisse seadnud. «Ru» on autobiograafiliste sugemetega lugu peategelase ja tema perekonna teekonnast kahe maa, kultuuri ja keele vahel.

«Oma suure üldistusjõuga kõneleb teos Vietnami paadipõgenike loo, aga ka kõigi nende loo, kes on ajaloosündmuste keerises kodust võõrsile paisatud ja kes on pidanud uuel asukohamaal otsast peale hakkama ning oma elu ja iseenda uueks looma,» lisas Rein. «On märgiline, et kauaoodatud kirjanik tuleb Tartusse just tänavu, kui möödub 75 aastat eestlaste suurpõgenemisest teise maailmasõja ajal.»