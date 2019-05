Võltsitud kunstiteos maksis oksjonil originaalist rohkem

«Ehtne võlts» on piraatkoopia tema teosest, mille ta kandis Kuradisilla juures Toomemäel müürile aprillis 2014. Sellel on ta kujutanud politseinikku ja Sammalhabet. Ühtlasi tegi tänavakunstnik samal kevadel samast pildist variandi lõuendile, pani allkirjaks «Kannahabe ja nõiakütt» ning viis oksjonile alghinnaga 420 eurot.

Edward von Lõnguse selgituse järgi pani ta nüüdsele oksjonile sama kujutisega pildile alghinnaks 15,56 eurot sellepärast, et just sellise hinna eest on see Hiinas valmistatud piraatkoopia tellitud AliExpressist. Enne oksjoninäitusele viimist oli ta sellele lisanud vaid allkirja «Ehtne võlts» ja signatuuri ning nõnda muutnud piraatkauba uueks originaalteoseks.