Tartu ülikool tunnustas Uppsala ülikooli rektorit Eva Åkessoni Skytte medaliga

Eva Åkesson on Uppsala ülikooli rektoriks oldud aja jooksul pühendanud palju tähelepanu kahe ülikooli tugeva partnerluse kindlustamisele ja Tartu ülikooli kaasamisele mitmesse rahvusvahelisse võrgustikku. Tema soovitusel kutsuti Tartu ülikool 2016. aastal teadusülikoolide võrgustiku The Guild asutajaliikmeks.

Rektor Toomas Asseri sõnul on Eva Åkessonil oma osa ka selles, et juba kümme aastat väga tihedat teadus-, õppe- ja juhtimiskoostööd teinud võrgustik U4 valis 2018. aastal Tartu ülikooli oma viiendaks liikmeks. Võrgustikku kuuluvad veel Uppsala ülikool, Groningeni ülikool, Göttingeni ülikool ja Genti ülikool.

«Tartu ülikooli märkimisväärsed edusammud rahvusvahelistumisel on paljuski seotud just Eva Åkessoni isikliku pühendumisega. Rahvusvahelistumine on meie jaoks oluline, et kasvatada ülikooli tuntust ja avardada koostöövõimalusi ning tagada sellega ülikooli ja kogu Eesti tark areng,» rääkis Asser.