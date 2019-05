Uus Tartu ülikooli kantsler Kstina Vallimäe: juhtkonna toetusega on võimalik palju ära teha

Endine kantsleri nõunik ja kohusetäitja Kstina Vallimäe ei osanud veel neli kuud tagasi arvata, et temast saab järgmine Tartu ülikooli kantsler. Üheksa aastat eelkäijatele Meelis Luhale ja Andres Liinatile nõu ja tuge pakkunud ning paari aasta võrra kauem ülikoolis juristina töötanud Vallimäe alustas kantslerina tööd sel nädalal. Isegi uude kabinetti pole ta veel kolinud. Ja ega see talle eriti meeldigi. Vallimäe arvas, et äkki sobiksid need ruumid kellelegi teisele paremini. Aga seda näitab aeg.