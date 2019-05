Muuseumiööl näeb tätoveeringuid ja pääseb kartserisse

Laupäeval 11. korda peetava üle-eestilise muuseumiöö pealkiri on seekord «Öös on mustreid». Selline teema kutsub tabama mustreid meie ümber – kultuuris, ühiskonnas ja looduses – ning küsima, milliste mustrite osad me ise oleme. Programmis osalevate muuseumide uksed on avatud kell 18–23 ning sel ajal on sissepääs tasuta.