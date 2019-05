Margit Sutrop: rahvusülikool hoiab meie põhiväärtusi. Olgu ajad ja olud millised tahes

Teine mälupilt on aastast 1982, mil sain esimest korda oma nahal tunda, mida tähendab tsensuur. Olin Marie Underi luulepõimiku kontroll­etendusest kirjutanud arvustuse. Lugu ei saanud aga ilmuda, sest etendus keelati ära. Ka teistel kursusekaaslastel oli kirjatöid, mida ei saanud avaldada. Kauksi Ülle oli kirjutanud luuletuse, kus olid sõnad «Tahan eilsest Eestit tuua ...». Mart Juurel oli nalju, mida Pikker ei tahtnud avaldada. Otsustasime keelatud lood ülikooli peahoones ajakirjandusosakonna seinale ümber peegli kleepida. Juhan Peeglilt pärit motost «Kõik on kallutatud, mis tuleb läbi inimese» lähtudes asetasime lood seinale viltuselt. Järgmisel hommikul külastas ajakirjandusosakonda julgeolek ja ähvardas osakonna sulgeda. Õnneks piirduti sellega, et tudengitele tehti selgeks, et eilset Eestit ei saa tagasi tuua.

Kujutlegem elu väärtusteta

Poliitiline areng nii Eestis kui kogu läänemaailmas näitavad, et rahu, vabadus ja demokraatia ei ole midagi enesestmõistetavat. Õigusriigi säilitamiseks peame meenutama, mida tähendab elada pidevas hirmus ja kaitsetult võimu kuritarvituste ees.

Väärtuste olulisust märkame paraku sageli alles siis, kui oleme need kaotanud või kipume neist ilma jääma. Tervist väärtustame haigena. Nooruse võlusid mõistame vanana. Sama lugu on vabaduse, rahu või demokraatiaga. Vahel tundub, et selles, mida me hindame, on raskem kokku leppida, kui selles, mida me mingil juhul ei taha lasta juhtuda. Keegi ei taha tunda hirmu enda ega oma lähedaste elu pärast. Keegi ei taha alandust ja mõnitamist. Me ei taha kaotada oma iseseisvust. Me ei taha, et kaoks selle maa keel ja hääbuks meie kultuur. Me ei taha, et häviks meie ilus puutumatu loodus.

Veel mõni aeg tagasi tundus, et põhiväärtuste osas valitseb meie ühiskonnas üksmeel. Praegu ei saa selles enam nii kindel olla. Isegi sellised üldinimlikud väärtused nagu ausus, hoolivus, viisakus või lugupidamine ei ole kõigi jaoks siduvad. Avalik räige sõnakasutus ning rünnak ühiskondlikele väärtustele, nagu vabadus, demokraatia, õiguspõhisus, sallivus, sooline võrdõiguslikkus, keskkonna jätkusuutlikkus ja vastutustundlikkus, murendab ühiskonna alustalasid, tõukab tagant radikaliseerumist ja hävitab meie rahvusvahelist usaldusväärsust.

Väärtuste hoidmiseks on vaja kujutlusvõimet või head mälu. Peame panema end mõttes praegusest erinevasse olukorda, kujutledes elu ilma meile oluliste väärtusteta.