Kristel Kaljuvee: mõranevad seinad

Lähisuhtevägivald on teema, mille kohta võiks nii mõnigi küsida, mida uut on veel öelda. Iga nurk tundub üle käidud. Ja siis ilmuvad meediasse jälle masendavad, õudu tekitavad lood, milles mõne järgmise inimese elutraagika avalikkuse ette jõuab. Kuid ühiskond karastub. Me harjume.