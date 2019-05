Kõige rohelisem bensiin läks puuduva biolisandi pärast keelu alla

Baltoil on alkülaatbensiini ning sellest valmistatud segubensiiniga kaubelnud paarkümmend aastat, ostjaid on olnud piisavalt, kuigi alkülaat- ja segubensiini liiter maksab laias laastus viis eurot. «Palju kasutavad alkülaatbensiini palkmajade ehitajad siseruumides, sest see kütus ei tahma,» rääkis Aimar Juus. «Ka aiapidajad võtsid alkülaat- ja segubensiini hästi omaks, sest need hoiavad mootori puhtana, ei haise ega tossa ja nendega on mugav majandada. Naaberriikides on alkülaatbensiin endiselt kasutusel, väidetavalt makstakse Rootsis selle kasutajatele toetust, sest see on inim- ja keskkonnasõbralik, kõige rohelisem kütus. Meil selle ärakeelamine on lauslollus, see pole mingi mürk.»