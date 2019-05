Anton Aunma otsib oma maalides metafüüsilist Karlovat

Ekspositsioon galeriis on tihe. Kunstniku areng on olnud kiire. Lähenemine maaliobjektile erineb siin nii kunstniku enese varasemast loomingust kui ka teiste noorte maalijate Karlova piltidest. Eristades küll eri arengusuundade võimalusi, püüan leida ühist alust. Kuna väärtussuhe on alati emotsionaalne, võivad hinnangud osutuda subjektiivseks.