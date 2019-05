Metsateadlane Eino Laas murrab müüte ja teab, mis on õige

Raamatu «Dendroloogia ja pargindus» autor Eino Laas on teist põlve metsateadlane.

Maaülikooli metsateadlasel ja emeriitprofessoril, maaülikooli teenetemedali pälvinud Eino Laasil (77) kulus ligi 13 aastat, et kirjutada raamat, mille peategelased on puud ja põõsad. Nüüd kaante vahele saanud mahukas teoses «Dendroloogia ja pargindus» on väga täpselt esitatud lehtpuude ja -põõsaste kasvukohad ning fenoloogilised andmed, mis kajastavad looduse aastaajalisi nähtusi.