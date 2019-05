Lastefondi pallitrall aitab väikesed jalad kõnniroboti abil liikuma

Eestis on mitusada last, kes on haiguse tagajärjel kaotanud täielikult või osaliselt liikumisvõime. Kõnnirobot on abivahend, mis parandab ja taastab kõnnimustrit ning toetab seeläbi füsioteraapilist paranemisprotsessi. Tänu seadmele saab märkimisväärselt abistada insuldi, sünnitrauma või raske haiguse tagajärjel liikumisvõime kaotanud lapsi, et neil oleks võimalus kõndima hakata.