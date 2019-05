Herne tänava uus maja tundub supilinlastele liig suur

Näiteks Piiri 16 omanike meelest on plaanitav maja liiga suur ega ole kooskõlas üldplaneeringuga, detailplaneeringu eesmärk on eelkõige üldplaneeringu elluviimine. Naabrid leiavad, et 2003. aastal kehtestatud detailplaneering on vana ja hiljem kehtestatud Supilinna teemaplaneering aastast 2014 on üle kantud linna üldplaneeringusse 2017. aastal.

Supilinna selts juhib tähelepanu, et üldplaneering lubab olemasoleva hoone asendamist üldjoontes samas mahus hoonega, kuid kavandatav maja on endisest suurem. Samuti märgib selts, et kehtivas detailplaneeringus on ette nähtud elamu rekonstrueerimine, mitte lammutamine, ja uue ehitus ning et ehitusõiguse aluseks ei ole ainult detailplaneering, vaid linnal on kaalutlusõigus detailplaneeringu tõlgendamisel ning nii vana detailplaneeringu puhul õigus anda projekteerimistingimused, millega täpsustada ehitusõigust tulenevalt vahepeal vastuvõetud otsustest.