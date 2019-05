Ropka linnaosa ja tööstuspiirkonna piiril elavad Sillar Virunurm (vasakult) Anu ja Alar Loigu, Helena Kukk ja Valeri Lauk on veendunud, et röstimistehase korsten levitab lõhna, mis on ebameeldiv ja segab igapäevaelu.

FOTO: Kristjan Teedema