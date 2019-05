Maarja kirikus käib juubeli puhul teatritegu

Tartu Maarja kirikus on käsil ettevalmistused Johann Voldemar Jannseni juubeli tähistamiseks, millest võtab osa ka Postipapa ja laulupeo isa isiklikult. Kuidas nii? Igaüks, kes ei usu, et selline asi on võimalik, võib oma silmaga veenduda, kui astub neljapäeval hiljemalt kell 19 kiriku uksest sisse. Just siis algab Maarjateatri esietendusena «Jannseni juubel ehk August Wiera tuleb Tartusse».