Anne sauna juhataja on rahustanud nii kellameistrit kui ka ärritunud püssimehi

Igaühel on elus oma rist kanda. Leebemalt väljendudes võib seda risti ka missiooniks nimetada. Vambola Niit on mees, kelle rist ja missioon on olnud Anne sauna toimimine. Et see töötaks nagu kellavärk. Et saunalised oleksid rahul ja lõõgastunud.