Nostalgiline näitus viib aastakümnete tagusesse arstiteaduskonda

Näituse kuraatori, meditsiiniajaloo assistendi Ken Kallingu sõnul on näituse valmimisele kaasa aidanud 30 inimest, kes jagasid oma fotosid, mõtteid ning lugusid arstiõppest ja -teadusest.

«See näitus on justkui illustreeritud peatükk arstikunsti igavikulisusest – sellele viitab ka näituse pealkiri «Ars longa»,» lisas Kalling. «Soovitan näitust vaatama tulla nii praegustel tudengitel, kellele see võiks olla kui üks muhe ajalootund, ja ka neil, kes on Tartu ülikooli arstiteaduskonnas õppinud ja töötanud aastakümneid tagasi. Äratundmisrõõmu jagub kõigile.»