Juhan Peegli lapsed kirjutavad õpetajale kirju

Kommunikatsioonispetsialist Raivo Lott klaarib õpetajaga ära vana asja. Tal on meeles, kuidas pärast esimese kursuse praktikat rajoonilehes sai ta Juhan Peeglilt noomida ilustava kõrvallause pärast. Asi olnud aga selles, et rajoonilehe vastutav sekretär oli praktikandi loo ise ümber kirjutanud ja igasugu muidki sõnu lisanud. «Aga see õppetund jäi meelde, et kirjutada tuleb, nagu on, mitte lisada ilustavaid ja teemast kõrvale juhtivaid epiteete,» ütleb Raivo Lott. «Seepärast on mul nüüd kohati väga raske lugeda tekste, mis kubisevad nii-öelda ilukirjandusest ja sõnadest, millele on vale tähendus antud.»

Väga mitmed Juhan Peegli õpilased räägivad tema raamatust «Ma langesin esimesel sõjasuvel».

«Eesti kirjanduse varasalve kuulub see eelkõige oma humanistliku sõnumi poolest ning sedasama sõnumit kandis Juhan Peegel edasi ka pedagoogina,» kirjutab Kärt Hellerma. «Ta õpetas meid lootuse ja tüdimuse vahelisel piiril balansseerima nii, et tüdimus kunagi päriselt lootust ei varjutanud. Ta õpetas meile ausust olukorras, kus petmine ja valskus oli norm. Ta õpetas meile kohanemist, nii et see polnud veel reetmine. Ta oskas oma vaatepunkti seada kõrgemale olupoliitikast ja ajastule iseloomulikust silmakirjalikkusest.»

«See raamat peaks kindlasti saama kooli kohustusliku kirjanduse osaks,» ütleb toimetaja Kai Maran.

Ajakirjanik Heli Salong osutab aga armastusloole. Heli oli alles üsna hiljuti kohtunud ühe Saaremaa mehega, kes rääkis talle oma ema esimese armastuse loo, ning Heli sai teada, et seesama lugu on Juhani teoses «Ma langesin esimesel sõjasuvel» kirjas.

Ära siis kirjuta!

Lõpuks, ja see ei oli pisisasi. Juhan Peegel oskas nalja visata ja sealjuures väga tõsistest asjadest rääkida.

«Kui saad, siis ära kirjuta!» ütles ta ühes publitsistikaloengus.

See pidi ju nali olema, sest kuidas sai see tõde olla! Aga see oli tõsi, sest rääkis sõna jõust. Alles siis, kui sa oled kirjutamata jätnud ja veel kord kirjutamata jätnud ning kui sa lõpuks ei saa enam kirjutamata jätta, alles siis oled päriselt küps, et see välja öelda.