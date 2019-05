Foto: politsei otsib alaealiste seksuaalses väärkohtlemises kahtlustatava mehe ohvreid

Lõuna prefektuuri lastekaitsegrupi juhtivuurija Liia Kilp märkis, et kannatanuid võib olla praegu teadaolevast enam. «Ohvrite abistamiseks ja kuritegude avastamiseks on äärmiselt tähtis igast sellisest juhtumist politseile teada anda,» ütles Kilp.

Kui kellelgi on kahtlusi, et mõnel lapsel on olnud selle mehega kokkupuuteid või on tema suhtes pretensioone, palub politsei sellest teada anda hädaabinumbril 112, politsei telefonil 5306 9479 või meiliaadressil louna.lastekaitse@list.politsei.ee.