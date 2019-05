Põltsamaa vallavolikogu esimehe umbusaldamine kukkus läbi

Volikogu esimees lisas, et tema meelest polnud otstarbekas sõita istungile kohale vaid seepärast, et enda umbusaldushääletuse ajaks ukse taha minna ja pärast istung haamrilöögiga lõppenuks kuulutada.

Umbusaldusavalduse eilsel istungil ette lugenud valimisliidu Ühine Põltsamaa liige Indrek Eensalu sõnas, et eilne istung oli taas osa poliitilsest mängust. «Minu teada tuli erakorralise istungi mõte volikogu esimehelt endalt, kes teadis, et kõik volikogu liikmed ei saa nii lühikese ette teatamise ajaga istungil osaleda,» märkis Eensalu.

Veel lisas ta, et vähemalt said opositsiooniliikmed volikogu istungil valjuhäälselt välja öelda, mis neid volikogu töös häirib. «See ühe mehe soolo ei vii elu vallas edasi,» selgitas Eensalu ning lisas, et kui olukord ei parane, on nad valmis taas umbusaldsuavalduse sisse andma.