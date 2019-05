Kambja vallavalitsus aitab laste unistustel täituda

Kambja vallavalitsuse arendusjuht Kristi Kull vahendas, et valisid tulu annetamiseks heategevusfondi Minu unistuste päev seetõttu, et see fond aitab ellu viia raskelt või krooniliselt haigete laste unistusi ning annab võimaluse tuua neile ja nende lähedaste ellu rõõmu ja sära.