Arhitektuurivõistlus selgitab parkimismaja sobivuse vanalinna

Vabaduse pst 6 krundile parkimismaja kavandamiseks välja kuulutatud arhitektuurivõistluse eesmärk on leida parkimismajale vanalinna sobilik arhitektuur. Ülesande teeb keerukaks, et krunt on väike ja asub kohas, kus maa sees on ka linnamüür, ning muinsuskaitse seatud eritingimused on ranged. Seejuures on linnavalitsus öelnud, kui palju peab parkimiskohti olema, et parkimishoonet saaks üldse ehitada.

«Ühest küljest on läbi mängitud tehniline lahendus, kuidas hoonesse sisse võiks saada, ja teame detailplaneeringust, et seal peab olema minimaalselt 200 parkimiskohta,» ütles Laidre. «Kui kasutada kasvõi osaliselt maa alla ehitamist, saaks viiel korrusel parkimiskohti näidata ja see jätaks võimaluse sisustada esimene korrus muude funktsioonidega. Lisapinna leidmine maa seest on seotud riskiga, me teame vana linnamüüri asukohta, Raekoja platsi poolne osa sellest alast võiks olla kasutatav.»

Väljend «muud funktsioonid» tähendab siinkohal, et linnavalitsus on parkimismaja kavandamisel soovinud, et tänavakorrusel oleksid poed ja teenindusasutused. Praegu seda aga Laidre sõnul arendajale nõudena ei sõnastata: «Loeb arendaja ettekujutus ja äriplaan, võimalus on teha ka täiel määral parkimismaja. Kui selgub, et parkimine on niivõrd tulus, ei saa välistada, et parkimiskohti tuleb ka rohkem kui 200.»

Laidre sõnul ootavad väga paljud, et kesklinna rajataks parkimismaju, mis parandaks parkimisvõimalusi, ja seepärast on kavandamisel parkimismaja ka Vanemuise tänavale. «Aga seda ei tahaks enne töösse võtta, kui Vabaduse puiestee konkursist on kogemus käes, võibolla saame sellest midagi õppida ja järgmisi arendusi targemini teha,» lausus Laidre. «Tuleb tulemust vaadata. Kui hindame, et see maja ei sobi linnaruumi, saame astuda sammu tagasi. Meil on usku arhitektidesse.»