Tartu võõrustab kolme aasta pärast maailma parimaid kündjaid

«Eks neid äraütlemisi ole varem ka olnud ja asendusliikme kinnitamisel pole kunagi probleeme tekkinud,» sõnas Ameerikas. Veel lisas ta, et sobivaim võistluspaik Eestis on Tartu linn.

Kolm aastat varem

Ameerikas selgitas, et riigid panevad end kündmise MMi korraldamiseks juba pea kümme aastat ette järjekorda ning Eesti kord oleks olnud 2026. aastal.

Kündmise MMil võisteldakse tavaadra ja pöördadra klassis. Võistlusel osaleb ligi kolmkümmend riiki, igast riigist kaks võistlejat. «Tavaliselt on võistlejaid olnud umbes kuuskümmend,» märkis Ameerikas.

Kogu künnivõistluse delegatsioon on aga ligi 500-liikmeline. «See tähendab, et võistluspaik peab kogu selle rahvamassi ära mahutama ning liikumine võistluspaiga, ööbimise ja toitlustuskohtade vahel peab olema sujuv,» lisas ta põhjenduseks, miks valis künniselts korralduskohaks just Tartu.

Ameerikas selgitas, et künni MM on põllumeestele sama oluline kui tavalisele spordisõbrale autoralli WRC-etapp. «Nagu ka rallidel sõitvad autod, on kündmisvõistlusel osalejate adrad spetsiaalselt võistluseks ise ümber tehtud ning nendega iga päev põllutööd ei tehta,» selgitas Eesti künniseltsi eestvedaja.

Maaülikooliga kahasse

Kuigi lõplikku kinnitust 2022. aastal MMi korraldamiseks Eestil veel pole ja selle toimumiseni on aega mitu aastat, sõlmib künniselts juba praegu eelkokkuleppeid ja otsib koostööpartnereid. Künniselts korraldab MMi koos Eesti maaülikooliga ning võistluste staap tuleb plaani järgi maaülikooli katsejaama Rõhul, mis pärast haldusreformi asub Tartu linna territooriumil.

Maaülikooli rektor Mait Klaassen selgitas, et MMi korraldamine on ülikoolile ühtaegu suur au ja meeletu vastutus. «See saab olema päris suur organiseerimine, kohe, kui ametlik kinnitus tuleb, paneme spetsiaalse meeskonna MMi korraldamiseks kokku,» sõnas maaülikooli rektor.

Margus Ameerikas FOTO: Marko Saarm/Sakala Nagu ka rallidel sõitvad autod, on kündmisvõistlusel osalejate adrad spetsiaalselt võistluseks ise ümber tehtud ning nendega iga päev põllutööd ei tehta.

Kündma hakkavad võistlejad ilmselt Haage Agro põldudel. «Seal on piisavalt palju maad ning ka muld on seal ühtlane, seega peaksid tingimused sobima,» lisas Klaassen.

Ka on Klaassen MMi asjus juba nõu pidanud Tartu linnapea Urmas Klaasiga. «Linnapea nõusolek ürituse korraldamiseks tuli väga kiiresti,» märkis maaülikooli rektor.

Urmas Klaas lisas, et linn peab igal juhul suurürituse korraldamisel abikäe ulatama. «Ennekõike korraldusliku poole pealt, korraldamiseks raha veel keegi küsinud pole, aga kui küsitakse, püüame aidata,» kinnitas linnapea.

Maailmameistrivõistlused kündmises leiavad aset igal aastal. Eestlased on MMil osalenud 1988. aastast saadik. Tavaks on, et Eesti saadab MMile kodused künnimeistrivõistlused võitnud sportlased.

Tänavu peetakse kündmise MM augustis Ameerika Ühendriikides Minnesota osariigis. Sinna sõidavad Eesti praegused meistrid: tava- adraga võistlev Raido Kunila ning pöördadra klassis võistlev Jüri Lai.