MMile sõitvaid rühmvõimlejaid kannustab konkurents kodus

Viimastel võistlustel, kaasa arvatud nädalavahetusel toimunud Tartu linna meistrivõistlused, on Rütmika piigad suutnud Janika tüdrukuid edestada. Mõlema rühma treenerid tunnistasid, et MMil ongi üks eesmärke see, et just kodusest konkurendist eespool lõpetada.