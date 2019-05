Karlova päevad algavad Karlova mõisast kirjutatud kirjade kogumiku esitlusega

Raamatu esimene esitlus oli 8. mail Tartu kaubamaja Apollos. Kirjanduskriitik Aivar Kull kirjutab arvustuses, mis ilmub Tartu Postimehes 14. mail, et Faddei Bulgarin oli kirjandustegelane, kelle kohta ka meie ENE I köide (1968) rõhutas, et ta andis välja «reaktsioonilist» ajalehte. Samas tunnistati siiski, et Bulgarini mälestused võiksid pakkuda «mõnesugust ajaloolist huvi».