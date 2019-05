Enriko Talvistu: Kvissentali arhitektuursed paradoksid

Tähtvere ja Tammelinn ei ole ju sellepärast ühtlase ilmega, et seal arhitektid kindlaid arhitektuurseid reegleid järgides terveid kvartaleid projekteerisid, vaid pigem jättis ajastu maitse oma ühtlase jälje.

Me ei tea, millal lööb äripendel tagasi oma rõhuasetuselt suurtele kontsentreeritud kaubanduskeskustele, aga arvatavasti lööb. Seda võib näha juba igasuguste pisipoodide liikumisega mujal lääneilmas ning Tallinnaski. Omad väiketöökojad ja kogukonnaruumid, kasvõi kabel, käivad asja juurde, aga selleks tuleb neid hoonestuskavades ette näha.

Kvissentali kohta võeti hoonestuskava vastu linnavalitsuse istungil 2016. aasta jaanuaris. Tõnis Arjuse ettekande järel tehti seda protokollilise otsusega ja see kehtib piirkonna kahe esimese ehitusetapi kohta, mis hõlmas 71 eramut ja 29 korter- elamut ning mille oli koostanud vastava võistluse võitnud kavand arhitektilt Tiit Sild, OÜ Sport.

Eriliseks saavutuseks teeb selle aga punkt, kus D-eramupiirkonnas võivad kavandada hooneid vaid tunnustatud arhitektid. Kirja sai see järgmiselt.

«Tunnustatud arhitektide reeglid: kvartalis nr 5 võivad hooneid projekteerida vaid tunnustatud Eesti arhitektid. Tunnustatud arhitektid on need arhitektid, kes on vähemalt kolmel avalikul arhitektuurivõistlusel saanud auhinnalise koha (1., 2., 3. preemia või ostupreemia). Samuti võivad kruntidele projekteerida tõelised Eesti korüfeed nagu Lapin, Künnapu ja Padrik, Alver, Okas ja Lõoke, Muru, Pere, Raine Karp, Andres Herkel. Tellijale jääb koostöös linnaarhitektiga õigus teha erandeid piisava arhitektuurse kvaliteedi tagamisel.»

Jõudu tööle Eesti arhitektuuri korüfeed. Õnnitlen muidugi vabaerakondlast Andres Herkelit, kes on psühholoogihariduse järel ka arhitektikutse jõudnud omandada. Arhitekt Voldemar Herkel projekteerib juba kuu aega taevastel kruntidel. Ei ühtegi korüfeed muidugi Tartust.

Pealegi lisab Tiit Sild hoonestuskavadele näidiseks pilte katus.eu kodulehelt. Projekteerimise nõustamise (loe: projekteerimise) lehekülg, mille asutajaks on ta ise. Praeguseks on kaheksa eramut juba olemas, neist ühe autor on Tiit Sild ise.

Kõrvalkruntidele kerkivate mustade kahekorruseliste tüüplahendusega korterelamute kastidest (vastava värvikolmnurgaga küljes ja loomulikult lamekatusega, mitte kaldkatusega, nagu seda võimaldas algne detailplaneering) osa autor on loomulikult Tiit Sild, OÜ Sport. Kinnisvaraarendajal hea justkui tüüplahenduse järgi ehitada. Kõrval asuva muu Kvissentali ilme oma mitmekesisuses on tunduvalt toekam, Tähtverest rääkimata.

Kas see on veidi korruptsioonimaiguline skeem, mille tekkeks linnavalitsus ise reeglid kehtestas, jääb lugeja otsustada. Vähemalt osaliselt tundub see olevat turu solkimine. Kahtlust tekitab kindlasti arhitektuuriseadjate järjekindel selliste reeglite püstitamine, mille tulemuseks on linnalähedane magala. Mis siis, et väiksem kui Annelinn, aga samaväärne. Terviklikku elukeskkonda otsimaks sunnib see sealset elanikku ikka kesklinna poole minema.