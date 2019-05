Mitukümmend parklat juba ootab rattaringluse algust

Vaata interaktiivset kaarti siit .

Vähem kui kuu aja pärast, 8. juunil avab Tartu linn rattaringluse. 69 rattaparkla vahet hakkab ringi liikuma 750 jalgratast, millest 510 on elektri- ja 240 tavalised rattad. Nii linlased kui ka turistid saavad soodsa raha eest ratta laenutada ja sellega linna vahel sõita. Elektri- ehk särtsuratas on mõeldud selleks, et läbida pikemaid distantse mugavamalt ja kiiremini.

Rattaparklatega on kaetud terve linn ja iga parkla juures on infotahvel täpsete juhistega, kuidas ratast kasutada. Ratta saab võtta ükskõik millisest parklast ja tagastada ükskõik millisesse parklasse. Elektrilised rattad on kasutuses kuni miinuskraadide tulekuni. Külmal ajal saab laenata ainult tavarattaid, millele pannakse alla talverehvid.

Tartu ühistranspordikeskuse juhataja Roman Meeksa ütles, et enamik jalgrattaid on juba kohal. «Ainult kaks konteinerit on veel tulemas, neis on rohkem varuosi,» sõnas ta.

Tartlastelt tuli üle 2300 ettepaneku, kuhu peaks rattaparklad rajama. Praegu võib laenutuspunkte märgata juba Roosi tänava alguses, Tamme puiestee nurgal ja mujalgi. Kõige rohkem parklaid on kesklinnas, aga hästi on kaetud ka Tamme- ja Ränilinn, näiteks Aardla tänaval on laenutuspunkte kolm. Enne ringluse avamist saavad paika kõik 69 parklat ja 750 jalgratast.

Rattaringluse kasutajaks saab registreeruda 1. juunist, aga sõiduvahendi rentida alles pärast avaüritust. Mõistlik on registreerida end juba esimestel päevadel 8. juunini, sest siis saavad uued liitujad kolm kuud tasuta sõiduõigust. Iga liituja peab siduma oma kontoga ka krediitkaardi, noorim liituja saab olla 14-aastane.

Üht ratast võib enda käes järjest hoida viis tundi, kohalikule ühistranspordi kasutajale ja perioodipileti omanikule on esimene tund pedaalimist tasuta. Kui aga peaks juhtuma, et laenutuspunktis on kõik kohad täis ja tagastatavale rattale ruumi ei jagu, tuleb võtta korvist lisalukk ja panna sellega jalgratas äärmise jalgratta külge kinni.