Urmas Siigur on olnud väga pikka aega seotud kliinikumi ülesehitamisega. Reedesel kevadkonverentsil võttis ta vastu kliinikumi preemia, mida ka elutööpreemiaks nimetatakse.

Tartu ülikooli kliinikumi kauaaegne juht Urmas Siigur seisis autasu vastu võttes püünel, taustaks seinale kuvatud fotoportreed arstiteadlastest ja tervishoiuarendajaist, kes enne teda kliinikumi preemia on pälvinud ning kellest lõviosa just Urmas Siigur on õnnitlenud.