Loomeviis saabus Poolast medalitega ja valmistub uuteks kontsertideks

Festival koondas esinejaid Ukrainast, Valgevenest, Serbiast, Portugalist, Rumeeniast, Venemaalt, Horvaatiast, Eestist ja loomulikult Poolast.

Festivalilt saabus Loomeviis Tartusse enama kui 13 medaliga ja kutsetega minna edasi võistlema Serbiasse ja Prahasse. Esimese koha medali Poolas pälvis Loomeviisi-ansambel pop-jazz ansamblite kategoorias.

Lauljad Poolas võistlustules. FOTO: Loomeviis

Muusikastuudio Loomeviis sündis läinud hooajal Tartu laulustuudiote Musaklubi ja Külliki Lauluaed ühinemise järel. Seal saavad end arendada nii lapsed kui täiskasvanud nii laulmises kui ka pillimängus.

Kohe on Loomeviis osaline aga kahel suurel kontserdil nii Tallinnas kui ka Tartus ning need on pühendatud Aretha Franklinile.

Selle aasta märtsis oleks maailmakuulus souli kuninganna Aretha Franklin saanud 76 aastaseks. Lauljast inspireerituna ühendasid oma väed Loomeviis ja Waf laulukool. Kontserdid on 14. mail Tallinnas Vaba Lava suures saalis ja 15. mail Tartus Salemi kirikus algusega kell 19.

Solistideks on Loomeviisis ja Wafis praegu õppivad, ja ka juba tuntud andekad lauljad Liis Lemsalu, Carlos Ukareda, Emily J, Helis Järvepere–Luik, Brigita Sillaots, Karita Käesel, Pelle Põldma ja Margareth Mürk. Laval on elava muusika bänd ning kahest koolist kokku pandud 40-pealine popkoor, mida juhatavad Anneli Pilpak ja Teet Kaur.

Aretha Franklini võimsast häälest ning tänaseks juba klassikaks muutunud lauludest saavad taaselustatud tema tuntumad hitid, nagu näiteks «A Natural Women», «Respect», «Think», «Chain of Fools», «I Say a Little Prayer», «Son of a Preacher Man» ja paljud teised.