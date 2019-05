Tammeka sai pealinnas suure sauna

Poolaeg lõppes Tammeka poolt vaadates veel viisaka seisuga 0:2, kuid teisel poolajal lubati endale lüüa veel viis (nelst kolm viimasel kümnel minutil) kolli ja nii oli tartlaste hooaja suurim kaotus tõsiasi. Levadia poolt sai kübaratrikiga hakkama Mark Oliver Roosnupp, ühe tabamuse said kirja Jevgeni Budnik, Gando, Kirill Nesterov ja Nikita Andrejev.

Liigatabelis on Tammeka kaheksa punktiga seitsmendal kohal, 24 punkti kogunud Levadia on teine. Järgmises voorus sõidab Tammeka tuleval laupäeval külla Paide linnameeskonnale. Korra on meeskonnad tänavu juba kohtunud, 2. aprillil kaotas Tammeka Sepa staadionil Paidele 0:3.