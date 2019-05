Galerii: Tartumaa aasta ema tiitel rändas Põlvamaale

Ene Pae on õppinud maaülikoolis metsandust ning tema põhitöökoht ongi keskkonnaametis metsahoiu spetsialistina. Ent selle kõrvalt on ta üks Meeksi maanaiste seltsi eestvedajaid, osav käsitöö tegija, naine, kellel «tuleb kõik välja», nagu öeldi aulas Ene Paed tutvustades.

Ene ja ta abikaasa Gunnar Pae viis last on vanuses 21-29 ning kõik nad on juba kodunt oma elu peale lahkunud. Lapselapsi Enel veel ei ole, kuid ega needki tulemata jää, on ta kindel.