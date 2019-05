Ameerika luuletaja luges lahti 24-tunnise sündmustejada unetutele

Ameerika luuletaja, Tartu kevadine kirjandusresident Ron Whitehead jõi pärast «Insomniakatoni» avamist tassikese kohvi. FOTO: Sille Annuk

Whitehead ütles skandeerides esitatud avakõnes, et nädal enne seda, kui ta Kentuckyst teele asus, et Tartus kirjandusresidendina tegutseda, käis ta Jack Kerouaci haual mediteerimas ja jättis sinna Tartu kaardi. Mediteerimise ajal kutsus ta «Insomniakatonis» osalema paljude kirjanike vaime, näiteks Kerouaci, Joyce'i, Yeatsi, Blake'i ja Bukowski, aga ka Kreutzwaldi, Petersoni, Ristikivi ja Isotamme.

Whitehead rääkis sellestki, kuidas ta lennujaamas maandus, kuidas Prima Vista üks koordinaatoreid Kaisa Maria Ling ta vastu võttis, bussile pani ja Tartusse saatis. Sellest hetkest peale on Whitehead oodanud Tartus kuus nädalat kannatamatult hetke, et avada 24-tunnine «Insomniakaton», mil on siinne kirjandusmaja täitunud universumi kõigi loovate vaimudega. «Aitäh! Aitäh! Aitäh!» ütles ta eesti keeles.

Aristophanese tõlkijate töötuba

Vihmatibad pakkusid enda seltskonda trepi ees tassikese kohvi joojatele. Samal ajal sättis kirjandusmaja tagakambris Tartu ülikooli klassikalise filoloogia osakonna juhataja Janika Päll paika paljundatud trükitekste, arvutit ja projektorit, et kell 11 alustada Aristophanese kreekakeelse komöödia «Lindude» katkendite tõlkimise avatud töötoaga.

Kõigepealt aga tõlkis professor Päll meie väljaande lugejatele teadmiseks sündmustejada «Insomniakaton» nime: see ladina- ja kreekakeelne sõnamoodustis võiks eesti keeles tähendada palju unetust ehk lausunetust. «Me oleme «Insomniakatoni» programmi pandud, sest tundub, et siia tulevad need, kes on unetud kell 11 hommikul, mis on klassikalistele filoloogidele omane,» ütles Janika Päll.

Klassikaline filoloog, antiigiteatrit juhtinud Mari Murdvee (1959–2008) tegi professor Pälli sõnul 2000. aasta paiku lavastuse «Lindudest» ning tõlkis selleks ka mõndagi komöödiast. Osa tema tõlgetest ilmus Akadeemias 12/2006. Tervikuna on teos tänini tõlkimata.

Peagi saabusid Janika Pälli kolleegid Ivo Volt ja Neeme Näripä ning Arne Merilai. «Meie plaan on tõlkida selle pika komöödia neid osi, mis on eesti keelde veel tõlkimata,» ütles professor Päll. «Kui keegi tahab õppida, kuidas värssi tõlkida kreeka keelest, näitame seda hea meelega ette.»

Aristophanese tõlkimist juhatas töötoas Janika Päll (vasakul žestikuleerimas). FOTO: Raimu Hanson

Prima Vista festivali võimas punkt

Eestis esimest korda toimuva «Insomniakatoni» ehk «Insomniacathoni» avamisel trepi ees tänaval ja tõlketoa proloogis osales teiste hulgas kirjandusfestivali Prima Vista programmijuht Marja Unt. Kuidas on festival kulgenud?

«Üle hulga aja on Prima Vista läinud sisuliselt hästi kompaktselt ja temaatiliselt, kõikidel kavas olnud sündmustel on olnud palju publikut ja huvi on olnud nähtavalt suur,» ütles Unt. «Tänavuse teema «Naljast kaugel» erinevad nüansid on festivalil väga hästi välja tulnud.»

Marja Undi sõnul on varasemate festivalide viimased päevad olnud üldiselt üsna vaiksed. Niisiis paneb «Insomniakaton» tänavusele Prima Vistale tavatult võimsa punkti.

Ameerika luuletaja Ron Whitehead töötas «Insomniakatoni» välja 1990. aastate alguses. Tema sõnul on see ajutine autonoomne ala, kuhu saavad tulla kokku kõigi elualade inimesed, et luua, esitada ning jagada nii oma loomingut kui ka elusid. «Kõik kunstivaldkonnad on teretulnud: luule, proosa, muusika, maalikunst, fotograafia, tants, teater, film jne. Esinejad ja publik saavad siit oma ellu ja loomingusse kaasa rohkelt inspiratsiooni,» lisas Whitehead.