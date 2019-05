Emadepäev toob jooksma nii presidendi kui Mukunga

Kui pühapäeval peaks keenialane võitma, oleks tegu juba Wachira viienda Tartu maastikumaratoni võiduga. Aastate lõikes on mehe triumfid olnud väga eriilmelised – purustatud on nii rajarekordeid kui ka sokke. Tugevamatest Eesti jooksjatest on 24 km starti tulemas näiteks Rait Ratasepp, Rauno Laumets ja Raido Mitt.

Pühapäevastele põhidistantsidele (42, 24, 10 ja 5 km) on end praeguseks registreerinud üle 3500 jooksja ja kõndija. Sarnaselt 24 km distantsile on ka 42 km start Otepääl ja finiš Elvas. Lisaks on valikus Elva metsade vahel kulgevad 10 ja 5 km rajad. 24, 10 ja 5 km distantsidele on oodatud ka (kepi)kõndijad.