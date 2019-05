Tartu ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhina jätkab Priit Kaasik

«Vast valminud spordihoone annab meile muidugi võimalused, mida on raske üle hinnata. Meie ülesanne on neid võimalusi kõige paremal viisil ära kasutada. Kehalise kasvatuse – tulevikus loodetavasti liikumisõpetuse – õpetajate koolitamine on üks suundi, mis nõuab erilist tähelepanu, sest on palju aspekte, mis kompleksselt mõjutavad õpetajate järelkasvu. Nende hulgas on kindlasti õppekava ning selle ülesehituse sisuline atraktiivsus, aga ka paindlikud õpivõimalused tulevaste üliõpilaste spetsiifikat silmas pidades,» rääkis Kaasik.