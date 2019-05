Fotod: Jaani kiriku tornikambris esitleti raamatut Eesti usuelu sajast aastast

«Nõukogude aja usuline katkestus on sedavõrd suur, et peale on kasvanud põlvkond, kes on jäänud traditsioonilistest uskkondadest praktiliselt puutumata,» arutles Rohtmets. «Võib-olla otsivad nad seetõttu vastuseid mujalt, kuid teistpidi on ka traditsioonilistel kirikutel võimalus need nii-öelda valged lehed (olgu noored või vanad) nüüd uuesti täis kirjutada. See põlvkond on religiooni suhtes eelarvamustevabam kui oldi näiteks 25 aasta eest. Uskkondadel on võimalus oma tegevus neile orienteerida, nii et mõnes mõttes on meie usuline maastik pideva uuestisündmise lävel. Eesti usuelu on praegu väga kirev ja rikas erinevate usuliikumiste poolest ning ajad on igal juhul põnevad.»