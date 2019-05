Ene Mihkelsoni pingil istujad saavad kirjaniku kombel elu üle järele mõelda

«Mu päevatöö on read mu päevatöö on vari / turnimine sügaviku kohal kui puudub tasakaal». Neid ja teisigi Ene Mihkelsoni luuleridu võib kuulata Küüni tänava servas, kümmekond sammu isa ja poja skulptuurist eemale paigaldatud pingil, kui käepärast on säbrukoodi lugejaga varustatud nutitelefon. Mälestuspink avati täna kirjandusfestivali Prima Vista raames.