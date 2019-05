Tartu ülikooli vilistlaste kokkutulekul loodetakse purustada Guinnessi rekord

Selleks, et aidata rekordi purustamisele kaasa, loosis Tartu ülikooli vilistlaste kokkutuleku meeskond välja ligi 20 piletit ning vilistlaste kokkutuleku meeskonda kuuluv Alfred Baskin viib need isiklikult kohale. Nii ka täna, mil piletid kahele sai 1976. aastal füüsika eriala lõpetanud Lembit Tomikas. «32 alustas kursusel ja 16 lõpetas, tean, et neist kaheksa või üheksa on ka järgmisel laupäeval kokkutulekule tulemas,» rääkis ta.