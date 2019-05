Kliinikumi endine juht Urmas Siigur tänas preemiat vastu võttes kaasteelisi

Urmas Siigur on olnud seotud kliinikumi arendamisega viimase veerand sajandi jooksul ning ta on olnud aktiivselt tegev tervishoiukorralduse arenduses Eestis ka laiemalt.

Urmas Siiguri taustal seinal on kõikide varasemate kliinikumi elutööpreemiate saanute fotod, kellest lõviosal on Urmas Siigur ise preemia puhul kätt surunud, enne teda on preemiasaanuid olnud 20. «Olen praegu imelikus pöördrollis,» sõnas ta.

Parimad arst-õppejõud on professor Riina Kallikorm ja doktor Aili Tuhkanen. Neinar Seli stipendiumi laureaadid on professorid Katrin Õunap ja Vallo Tillmann ning see on stipendium, mis märkab nii viimase kalendriaasta kui ka viimase viie aasta jooksul enim teadusartikleid piblitseerinud autoreid.