Tartu ülikooli uus kantsler ja finantsjuht asuvad peatselt ametisse

Nüüdseks on selgunud ka, et Tartu ülikooli Narva kolledžile direktori leidmiseks tuleb korraldada uus konkurss.

«Ülikoolile on tööandjana suur tunnustus, et nii finantsjuhi kui ka kantsleri konkursil osalesid märkimisväärsete kogemuste ja suure potentsiaaliga inimesed, kellega oleks kahtlemata au koos töötada,» rääkis Tartu ülikooli rektor Toomas Asser. «Samas eristusid nii Kstina kui ka Kalle kandidatuurid nende väga hea ülikoolitunnetuse, oma vastutusvaldkonna suurepärase tundmise ja kindla arusaamaga ülikooli edasisest arengust. Peale selle on nad juba kohusetäitjatena suutnud end tõestada võimekate juhtide ja rektoraadi meeskonda hästi sobivate kolleegidena.»

Kantsleri valiku tegemisse oli kaasatud ka Tammiste personalibüroo, mis korraldas kandideerimisdokumentide alusel välja valitud isikutega vestlused, aitas teha kandidaatide taustakontrolli ja andis neile oma hinnangu. Vestlusvooru läbisid ka finantsjuhi kandidaadid.

Kstina Vallimäe puhul tõstsid hindajad esile ülikoolile pühendumist, püüdlemist parimate tulemuste poole ja seda, et ta on kohusetäitjaks olemise lühikese aja jooksul asunud lahendama ülikooli jaoks olulisi küsimusi. Vallimäe on Tartu ülikoolis töötanud alates 1999. aastast, mil ta asus tööle kinnisvaraosakonna juristina. Alates 2012. aastast töötas ta rektoraadi büroos juristi ning haldus- ja majandustegevuse nõunikuna. Ta on 1999. aastal omandanud Tartu ülikoolis bakalaureusekraadi õigusteaduse erialal ja 2016. aastal cum laude magistrikraadi finantsjuhtimise erialal.

«Otsustasin kantsleriks kandideerida väga pika kaalumise järel, kui mõistsin, et mul on suur tugi ülikooli juhtkonnalt, kellega on tekkinud väga hea meeskonnatunnetus. Lisaks on mul kantslerina harukordne võimalus anda oma panus ülikooli uue arengukava koostamisse ja täitmisse,» rääkis Vallimäe.

Kalle Hein töötas Tartu ülikooli rahandusosakonnas analüüsi peaspetsialistina alates 1999. aastast, alates 2010. aastast oli ta ka eelarvetalituse juhataja. 2018. aasta augustis asus ta tööle finantsjuhi kohusetäitjana. Ta on õppinud Tartu riiklikus ülikoolis matemaatikat ning tal on füüsika-matemaatikateaduste kandidaadi kraad.

Finantsjuhi kohusetäitjana juhtis Hein edukalt ülikooli 2019. aasta eelarve koostamist ja on töötanud välja ka 2020. aasta eelarve koostamise põhimõtted. Tema eelseisvatest ülesannetest üks tähtsamaid on ülikooli finantsstrateegia uuendamine.

«Kandideerisin finantsjuhi kohale, kuna olen ülikooli finantssüsteemiga väga hästi kursis, mul on pikaajaline kogemus ja minu panust on ka märgatud. Usun, et olen sellel ametikohal, küll kohusetäitjana, viimase kaheksa kuu jooksul hästi hakkama saanud,» ütles Kalle Hein. «Suurimateks väljakutseteks on IT-lahenduste abil paberimajanduse vähendamine ja akadeemilistele struktuuriüksustele parima toe tagamine. Samal ajal ei saa ära unustada üldist riikliku finantseerimise heitlikkust, millest tulenevaid probleeme peab ülikooli sees lahendama,» selgitas ta.