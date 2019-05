Veel ühes puurkaevus leidus lubatust rohkem arseeni

Tundub, et piirkonna salvkaevude omanikud võivad kergemalt hingata: senised salvkaevudest võetud proovid pole ohtlikus koguses arseeni sisaldanud.

Keskkonnainspektsioon ja terviseamet on võtnud viimastel nädalatel veeproove Peipsiääre valla lõunaosa puurkaevudest, et teha kindlaks, kui laialdane on hiljutise rutiinse kontrolli käigus ilmsiks tulnud probleem arseeniga piirkonna põhjavees. Kontrollitud kaevudest ühes leiti normi ületavas koguses arseeni.