Vanemuise seltsi korraldataval konverentsil esinevad ettekannetega Tiit Rosenberg, Malle Salupere, Valter Haamer, Alo Põldmäe, Rosmarii Kurvits ja Rein Veidemann. Konverents toimub Tartu ülikooli muuseumi valges saalis ning sinna on oodatud kõik huvilised. Konverents on tasuta.

Tartu linna poolt Jannseni 200. sünniaastapäeva neljapäevaseid üritusi koordineeriv Indrek Mustimets tõdes, et meie laulupidude traditsiooni algataja, eesti ajakirjanduse rajaja ja eesti rahvusliku liikumise keskse tegelase Jannseni pärand on tohutu, ent teatud mõttes on ta mitme teise suurmehe varju jäänud. Et papa Jannseni panust vääriliselt meenutada, otsustati, et Jannseni sünniaastapäeval, 16. mail peavad üritused vältama terve päeva.