Remonditud Pegasus alustab hooaega

Pegasuse kapten Rainer Napits ütles eile, et laeva 60. sünnipäev eelmisel aastal innustas suuri parandustöid ette võtma, sest ammu oli selge, et käes on see aeg, kus peaks uuendama põhjaplaadistust ja talastikku. Nüüd kahe talvega saigi see töö 70 protsendi ulatuses tehtud. Pegasus on ehitatud Moskvas 1958. aastal ja on sõitnud ka Kreutzwaldi nime kandes.