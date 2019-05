Toomas Niimann: pestitsiid põiki kurgus

Eesti riigi territooriumil ei kasutata pestitsiide, herbitsiide ega muid põllumajanduslikke mürkkemikaale, samuti ei lubata nende läbivedu, nendega kauplemist või vedu meie territooriumil. GMOd on välistatud nii riigi sees kui imporditud toodete seas – heietan edasi oma ilusat mõtet ...

Põllumees ütleb selle peale, et kutsun hävitama põllumajandust. Iriseja küsib, mida ma siis süüa kavatsen. Poliitik ütleb: Euroopa! Mulle ei meeldi arvustada valitsust ega erakondi. Olgu peaministri nimi Kallas või Ratas, demokraatia on siiski parim formatsioon. Tulen hoopis oma ettepanekuga ja see haakub demokraatiaga. Või vähemalt ei välista seda.

Seisatage hetk ja mõelge. Mõelge lihtsalt sellele, miks meie esivanemad elasid oma elu kemikaale kasutamata ja neile jätkus nii lõbu, loomingut kui lapsi. Kas osa põhjusest pole selles, et kõik, mis suhu pisteti, oligi õigupoolest mahetoode? Kui arutleme ükskõik millise kemikaali üle, jälgime selle ringkäiku looduses, toiduahelas, siis saame ju aru, et lõpuks jõuab see meie suhu, organismi, kuivõrd juhtumisi oleme toitumisahela tipus.

Mida need kemikaalid nüüd edasi teevad? Osa ladestub meis, osa kahjustab kohe, osa mõju pole kaugeltki selge. Elame riskides.

Inimene ei ole saanud paljut kemikaalide ringkäigust looduses selgeks, aga see, mille on saanud, on eranditult kahjulik ja pole kahtlust, et ka suurem osa teadmatusest ei tööta meie kasuks. Rooma riik, tsivilisatsioon, impeerium hukkus ühe selgituse järgi tina ladestumise tõttu organismis, aga nad ei saanudki sellest teada, see sai selgeks alles meile. Tina kasutati sel vanal ajal nii veetorustike kui nõude valmistamiseks.

Viiekümnendatel Tallinna lahel purjetades polnud toiduprobleemi: viskasid tragikonksu vette ja tursk oli otsas. Kus on nüüd tursad, angerjad?

Tänapäeval me sööme geneetiliselt muundatud toitu, mis kaupmeeste väitel on kahjutu, aga kui me saame teada kunagi selle kahjulikkusest, siis on kas meie jaoks hilja või meid endid polegi enam.

Miks me inimestena siis käitume ebaadekvaatselt ja riskides? On vist kaks põhjust: kasum ja üha kasvava rahvastiku nälg.

Ainukene mootor, mis inimkonnal on, on päike. Päikesenergia aitab toota klorofülli, kasvatada toitu ja metsa. Ja see on tootnud kogu fossiilse ehk nähtavas tulevikus taastumatu energiatoorme: nafta, gaasi, kivisöe, põlevkivi. 2018. aastal lõime läbi 56 protsenti rohkem, kui päike suutis aidata juurde toota.

Arstid väidavad, et diabeet on muutunud epideemiliseks ja selle põhjuseks on/ei ole aastasajapikkune vee kloreerimine. Vee kloreerimisel on teine tõestatud tagajärg – meeste spermatosoidide jõuetus tsiviliseeritud (linnastunud) maades, viljakuse langus 50 protsenti. Kloori mõju spermatosoidide elujõule on tõendatud.