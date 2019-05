Rohelisem bensiin kasvatas karburaatorite müüki hüppeliselt

Aga stopp! Väike tiir Tartu tanklates näitas, et biolisandita bensiini meil nagu enam polegi. Näiteks Riia mäel Alexela, Aardla tänaval Olerexi ning Lõunakeskuse Neste tanklas on ka bensiini 98 püstoli ja tankuri küljes märgistus E5, kuid Olerexi tanklas on selle juures kiri «No bio. Biolisandivaba». Vaid Aardla tänava Circle K tanklas oli 98 bensiini juures märgistus E0 ning juures kiri «Biovaba, sobib kõigile mootoritele».

Mida E5 bensiini 98 juures tähendab – kas auto mootor on nüüd isegi kalli bensiiniga ohus ja mis saab tublist trimmerist või töökast murutraktorist? Tähistus 98 E5 viitab tõepoolest sellele, et bensiinis võib olla maksimaalselt 5 protsenti etanooli, selgitas Neste Eesti ASi turundus- ja kommunikatsioonijuht Risto Sülluste. Neste bensiin 98 sisaldab tema sõnul vähesel määral etanooli sellepärast, et etanool vähendab CO 2 heitmeid ja on mootorile ohutum.

Olerexi tanklates müüdav bensiin 98 ei sisalda biolisandit, teatas Olerex ASi turundus- ja kommunikatsioonijuht Kai Põldemaa. Märgis E5 on selle juures majandus- ja kommunikatsiooniministri vedelkütuse märgistuse määruse järgi, mille kohaselt tuleb bensiin tähistada märgisega E5 ka juhul, kui selles on etanoolisisaldus 0 protsenti.