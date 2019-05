Galerii: Euroopa päev kujunes Nooruses väga rahvusvaheliseks

Näitusel esineb kolm autorit igast osalevast riigist: Island, Norra, Rootsi, Soome, Taani ja Eesti. Väljapanek on toonud kokku erinevad käsitlused ja vaatenurgad. Märksõnadeks on kihilisus, peegeldused, läiked ja vormid, vaatamiseks on avatud tekstiilmaterjalide erinevad olekud. Galeriis vahelduvad õhulised ja läbipaistvad kangad, vabalt voogavad lõimed, tihedad koepinnad selgelt loetavate pistete ja konkreetsete kujunditega.